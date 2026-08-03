Зеленский установил четкий срок для окончания войны

Россия готовит новую мобилизацию и новые удары по Украине. В то же время Киев приложит все усилия, чтобы война с Россией завершилась еще до начала зимы 2026 года.

Такое заявление Владимир Зеленский сделал на совещании с украинскими послами в Киеве.

Какой срок для окончания войны назвал Зеленский?

По словам главы государства, одной из главных задач дипломатов в этом году является максимальная поддержка работы правительства с международными партнерами.

Он отметил, что невозможно точно предсказать, когда дадут результат дипломатические усилия, украинские дальнобойные удары, операции на средней дальности и санкции союзников.

В то же время, по словам президента, давление должно быть настолько сильным, чтобы у России не было другого выбора, кроме как согласиться на мир.

Зеленский также подчеркнул, что Украина рассчитывает добиться этого уже осенью, хотя осознает, что Кремль намерен затягивать войну.

По его словам, Россия готовит новую мобилизацию и планирует дальнейшие удары, поэтому Украина продолжает объединять международных партнеров и усиливать давление на агрессора.

Ранее президент сообщал, что Кремль планирует призвать еще около 500 тысяч человек. По данным разведки, скрытая мобилизация в России может начаться в начале октября после выборов в Госдуму.

Напомним, что позиция Москвы не изменилась. Она продолжает настаивать на своих максималистских требованиях.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что уже в ближайшие недели Вашингтон может попытаться снова запустить переговоры между Украиной и Россией.

По словам Рубио, ситуация на фронте несколько изменилась, поскольку Украина получила возможность наносить дальнобойные удары по объектам в глубоком тылу России.

В США хотят оценить, повлияет ли это на позиции сторон и создаст ли условия для возобновления дипломатических переговоров.

В то же время он подчеркнул, что и Киев, и Москва имеют свои принципиальные требования и красные линии. По мнению Рубио, пока эти позиции не станут более близкими, договориться будет сложно.