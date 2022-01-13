Окончательно хоронит дело Татарова, – юристка о решении суда закрыть производство

Шевченковский райсуд Киева в декабре обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство в отношении Олега Татарова. Такое решение окончательно хоронит это дело.

Об этом рассказала юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан в эфире 24 канала. Очень показательно, что все произошло именно на фактически финальном этапе конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, где побеждал детектив НАБУ.

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По словам Щербан, тогда уже было понятно, что Александр Клименко значительно опережает ключевого соперника Андрея Синюка, который является сотрудником Офиса генпрокурора.

Очевидно, в ОГП и лично Татаров очень опасались, что в случае назначения Клименко дело попытаются "реанимировать". Именно поэтому и было обращение в Шевченковский суд, который обязал закрыть дело.

Оно (решение суда – 24 канал) действительно хоронит дело Татарова окончательно. Елена Щербан Юристка Центра противодействия коррупции

Щербан предположила, что дело уже закрыли. С момента решения суда прошел почти месяц, а такой срок является достаточным, чтобы это сделать.

Какие это будет иметь последствия для Украины

По словам юристки, такие действия в первую очередь будут иметь последствия не для власти, а для украинцев. Все из-за того, что международные партнеры требовали от нашего государства прозрачного и объективного конкурса на должность руководителя САП.

Также назначение антикоррупционного прокурора было условием предоставления Украине денег Евросоюза. Однако все обязательства сейчас находятся под большой угрозой.

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