Окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены Зеленским, – Данилов
Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский еще не утвердил окончательные планы контрнаступления украинских военных. В частности, сроки и направления продвижения.
Нет людей, которые точно знают все планы Украины относительно контрнаступления. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 Канал.
Кстати Все увидите и услышите, – Данилов о предстоящем контрнаступлении Украины и возможных атаках России
Решения по срокам и направлениям будут приниматься в кабинете верховного главнокомандующего – президента нашей страны.
Окончательные планы еще не утверждены,
– отметил Данилов.
Несколько вариантов контрнаступления
Данилов рассказал, что прорабатывают несколько вариантов контрнаступления. Они все находятся в работе. В зависимости от обстоятельств, которые будут к тому времени, будут приниматься определенные решения.
"Не нужно ожидать или не ожидать (контрнаступления). Мы уже доказали, что мы непобедимая нация, и мы обязательно это сделаем. И благодаря нашим партнерам в частности", – подытожил Данилов.
Россияне паникуют из-за контрнаступления
- Российские захватчики боятся контрнаступления ВСУ. Они активно готовятся к нему в Запорожской и Херсонской областях. Роют траншеи и проводят инженерные работы.
- В оккупированном Крыму периодически цветет "хлопок", россияне суетятся и срочно возводят оборону. Очевидно, что потеря Крыма станет оплеухой для России.
- Пока же оккупанты бегут из Скадовска. В Генштабе ВСУ сообщали, что они сворачивают там так называемые "администрации".