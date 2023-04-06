Цена нашей свободы: Алина Михайлова показала жуткие фото "окопной болезни"
Источник:Алина Михайлова
Алина Михайлова показала фото ног эвакуированного защитника. Она продемонстрировала украинцам, что такое "окопная болезнь".
Парамедик ВСУ Алина Михайлова опубликовала фото ног эвакуированного воина с позиций из-под Бахмута.
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Что известно о состоянии военного
Михайлова сообщила, что боец получил осколочное ранение под Бахмутом. Однако, кроме того, он приехал с дополнительным переохлаждением и обезвоживанием.
Она показала, что случилось с ногами воина в холодных окопах. Кожа на конечностях сильно сморщилась и потрескалась. Такие ноги редко можно увидеть даже у пожилых людей. Также сами конечности очень бледные, иногда даже белые.
Как выглядят ноги бойца после окопа / Фото Алина Михайлова
Парамедик объяснила, что это так называемая "окопная болезнь" – так постоянные холод и влага влияют на кожу военных.
Как можно помочь
От такого состояния могут уберечь только сухость и тепло. Алина Михайлова очень попросила присылать бойцам как можно больше махровых носков, спортивные штаны, кальсоны. Когда человек только заходит в окоп – он насквозь мокрый через секунду, потому что везде трясина и вода. И в таких условиях военным приходится быть 24/7. Поэтому подходит любая одежда на смену.
Мой запрос – сотни носков на стабилизационный пункт для раненых, которые, к сожалению, с собой запасных носков и одежды на позиции не берут,
– сказала она.
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