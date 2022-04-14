Окрестность Городни на Черниговщине обстреляли оккупанты

14 апреля около двух часов дня российские оккупанты обстреляли окраину Городни, что на Черниговщине. Информацию обещают дополнить в ближайшее время.

Об обстреле рассказал заместитель городского головы Игорь Лахнеко. Однако из какого оружия был обстрел, он не уточнил.

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Городской голова отметил, что сейчас на месте работают специалисты, выясняющие из чего именно производились обстрелы. По его словам, жертв нет.

Жертв точно нет, точная информация будет через полчаса,

– сказал заместитель городского головы.

Информацию об обстреле Городни также подтвердил глава Черниговской военной администрации Андрей Кужель. Он предположил, что это был ракетный удар.

На месте обстрелов работают специалисты: смотрите видео

Кстати, в Чернигове, разрушенном в результате бомбардировок российских оккупантов, вместо полностью уничтоженных домов планируется возвести отдельный район.

Интересно – новые колоссальные потери врага по состоянию на 14 апреля