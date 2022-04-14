Про обстріл розповів заступник міського голови Ігор Лахнеко. Однак, з якої зброї був обстріл, він не уточнив.

Читайте також Як фашисти: росіяни перекидають примусово вивезених з Маріуполя українців на Далекий Схід

Міський голова зауважив, що зараз на місці працюють фахівці, які з'ясовують з чого саме здійснювалися обстріли. За його словами, жертв немає.

Жертв точно нема, достеменна інформація буде за пів години,

– сказав заступник міського голови.

Інформацію про обстріл Городні також підтвердив голова Чернігівської військової адміністрації Андрій Кужель. Він припустив, що це був ракетний удар.

На місці обстрілів працюють фахівці: дивіться відео

До речі, у Чернігові, зруйнованому внаслідок бомбардувань російських окупантів, замість повністю знищених будинків планується звести окремий район.

Цікаво – нові колосальні втрати ворога станом на 14 квітня