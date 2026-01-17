После инцидента с окровавленным глазом: Макрон пришел на совещание в солнцезащитных очках
- Президент Франции Эммануэль Макрон появился на совещании в солнцезащитных очках из-за кровавого глаза.
- Он заявил, что будет носить очки некоторое время из-за незначительной проблемы.
Президент Франции Эммануэль Макрон появился на совещании в солнцезащитных очках. Ранее он имел кровавый глаз.
Он сказал, что ему придется походить так определенное время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LeParisien.
Что известно о "новом образе" Макрона?
Президент Франции Эммануэль Макрон появился в пятницу в солнцезащитных очках с голубым оттенком во время встречи в Елисейском дворце по институциональному будущему Новой Каледонии. Он отметил, что ему придется носить их "некоторое время".
Пожалуйста, извините меня за эти очки, они связаны с незначительной проблемой. Мне придется носить их некоторое время, поэтому вам придется терпеть меня в таком состоянии,
– сказал Эммануэль Макрон.
Макрон появился на совещании в солнцезащитных очках: смотрите видео
Ранее Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
Президент Франции Макрон появился на публике с покрасневшим глазом, что вызвало обсуждение в медиа.
Елисейский дворец объяснил, что это лопнул сосуд и не представляет угрозы для здоровья, но в то же время появились спекуляции относительно возможного домашнего насилия.