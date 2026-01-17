После инцидента с окровавленным глазом: Макрон пришел на совещание в солнцезащитных очках

Президент Франции Эммануэль Макрон появился на совещании в солнцезащитных очках. Ранее он имел кровавый глаз.

Он сказал, что ему придется походить так определенное время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LeParisien.

Что известно о "новом образе" Макрона?

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в пятницу в солнцезащитных очках с голубым оттенком во время встречи в Елисейском дворце по институциональному будущему Новой Каледонии. Он отметил, что ему придется носить их "некоторое время".

Пожалуйста, извините меня за эти очки, они связаны с незначительной проблемой. Мне придется носить их некоторое время, поэтому вам придется терпеть меня в таком состоянии,

– сказал Эммануэль Макрон.

Макрон появился на совещании в солнцезащитных очках: смотрите видео

Ранее Макрон появился на публике с залитым кровью глазом