Окружение Путина дает понять Украине и ее партнерам, что диктатор является причиной войны, Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что окружение Владимира Путина дает понять Украине и ее партнерам, что только глава Кремля является причиной войны и потерь россиян.

Об этом президент Украины заявил в ходе вечернего обращения 22 июля.

Почему окружение Путина посылает сигналы Украине и партнерам?

Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте, далекобойные санкции и мидлстрайки создают вокруг Путина новую атмосферу, которая является очень токсичной.

Только он (Путин – 24 Канал) является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне. Его окружение это понимает, посылает сигналы нам, посылает сигналы нашим партнерам,

– пояснил украинский лидер.

Он также отметил, что российское общество все больше начинает ощущать, что именно российский диктатор хочет продолжения войны против нашего государства.

"Нужны решения, чтобы наступил мир. Украина давно к этому готова, сейчас мы делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", – резюмировал Зеленский.