Про це президент України сказав під час вечірнього звернення 22 липня.

Чому оточення Путіна сигналізує Україні та партнерам?

Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на фронті, далекобійні санкції та мідлстрайки створюють нову атмосферу навколо Путіна, яка є дуже токсичною.

Тільки він (Путін – 24 Канал) є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє, сигналізує нам, сигналізує нашим партнерам,

– пояснив український лідер.

Він також відзначив, що російське суспільство все більше починає відчувати, що саме російський диктатор хоче продовження війни проти нашої держави.

"Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", – резюмував Зеленський.