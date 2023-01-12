Контакты с Западом у кого-то из окружения Путина есть – оппозиционер о 2 версиях развития событий

С каждым днем окружение Владимира Путина понимает, что их поражение в войне неизбежно. Поэтому некоторые из приближенных к главе Кремля могут искать возможность договориться за его спиной о своем будущем с представителями стран Запада.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, что контакты с представителями Запада у кого-нибудь из путинской верхушки должны быть. Однако это очень рискованно для них.

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Он сравнил сегодняшнюю ситуацию в России с Германией в конце Второй мировой войны.

"Тогда часть руководства Третьего Рейха пыталась установить контакты с союзниками – США и Великобританией. Гиммлер через генералов выходил на руководство этих стран, чтобы сепаратно договориться о своей дальнейшей судьбе", – вспомнил журналист.

По его мнению, ничего похожего в таком масштабе сейчас в России нет: сделать это тайно – невозможно, а публично – очень рискованно.

"Хотя такие мнения у многих в Кремле есть. Однако это конкретный разговор о конкретных людях", – считает он.

Ближайший круг Путина – неистовые люди

По словам оппозиционера, если говорить конкретно о Николае Патрушеве (директоре ФСБ России – 24 Канал), достаточно почитать его последнее интервью росСМИ, чтобы понять: у него есть серьезные проблемы с восприятием окружающего мира.

У него тяжелая форма конспирологии головного мозга. Он действительно считает, что все страны Запада опутаны сетью таинственной лжи. За всеми ими стоит Сорос и прочее,

– рассказал он.

Яковенко уверен, что воспитание людей в структурах КГБ и ФСБ оставляет в их сознании тяжелые конспирологические последствия. У них совершенно фантастическая картина мира. Например, некоторые из них считают, что Гитлер не был убит, а он остался жив и скрывался в теплой полости под Ледовитым океаном.

"Поэтому ближайший круг Путина – это Ковальчук, Патрушев и подобные им – люди невменяемые. С ними невозможен любой диалог", – подчеркнул он.

Возможны 2 версии развития событий в России

По мнению журналиста, среди людей из дальнего круга Путина много тех, кто понимает, к чему все движется в России.

Кто может убежать, бежит, кто-то готовится. Но эти люди не влияют на принятие решений,

– считает он.

Оппозиционер подчеркнул, что ситуация в России такова, что есть 2 версии развития событий:

смерть Путина;

тяжелое военное поражение и распад России.

"Остальные сценарии очень негативные – сохранение этой же власти и длительный период войны", – предостерегает он.

Игорь Яковенко уверен, что в ближайшее время российские фашистские войска будут изгнаны за государственные границы Украины.

"Но война после этого может не закончиться – она, вероятно, продолжится, и линией фронта станет государственная граница Украины", – предположил он.

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