Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что российские элиты находятся в сложной ситуации Война в Украине приносит им мгновенные выгоды, но их перспективы довольно неутешительны.

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Олигархи должны нести потери

Тизенгаузен отметил, что окружение Путина можно разделить на 2 категории:

те, кто теряет от войны;

те, кто зарабатывает на войне.

Большинство зарабатывает на том, что воруют у населения, которое платит налоги, или на оборонных госзаказах.

Путин имеет близкий круг – это его друзья из "кооператива "Озеро", семья. А дальше – более широкий круг, это – самые богатые люди России. Они все должны страдать и ощущать на себе последствия войны,

– заметил политтехнолог.

Геннадий Тимченко, бизнесмен, принадлежащий к близкому окружению Путина, уже "получил" свое – украинские дроны ударили по его предприятию "Новатек" в Ленинградской области

Каждый из них должен терять – пусть это будут удары по критической инфраструктуре, санкции, аресты недвижимости. Также терять должны их жены и дети, поскольку жена вынесет олигарху мозг так, что ни один Путин не сможет,

– заметил Тизенгаузен.

Тогда окружение Путина задумается, а что дальше? Глава Кремля еще год будет воевать в Украине, российские олигархи продолжат сидеть под санкциями, на яхты будут накладывать аресты.

Настроения не радужные

"Сейчас Россия из-за санкций откатилась назад с точки зрения технологий, и этот процесс будет длиться годами", – пояснил он.

В то же время растет ее зависимость от Китая и Индии, Россия становится их вассалом. Если Пекин перестанет закупать у Москвы, в частности, энергоносители, это станет серьезным ударом по России.

"Какие действия может совершить Путин: захватит Киев или Одессу. Нет. Сделает вообще шаг в бездну, напав на страны НАТО? Так может быть, но тогда в России станет еще хуже. Поэтому российские элиты рассуждают о том, что будет дальше, и настроения по этому поводу у них совсем не радужные", – отметил Борис Тизенгаузен.

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