Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що російські еліти перебувають в складній ситуації. Війна в Україні приносить їм миттєві вигоди, але їхні перспективи доволі невтішні.
До теми Театральна постановка з його боку, – Зеленський пригадав, як до війни спілкувався з Путіним
Олігархи мають зазнавати втрат
Тизенгаузен зазначив, що оточення Путіна можна поділити на 2 категорії:
- ті, хто втрачає від війни;
- ті хто заробляє на війні.
Більшість заробляє на тому, що крадуть у населення, яке платить податки, або на оборонних держзамовленнях.
Путін має близьке коло – це його друзі з "кооперативу "Озеро", сім'я. А далі – ширше коло, це – найбагатіші люди Росії. Вони всі повинні страждати та відчувати на соб наслідки війни,
– зауважив політтехнолог.
Гєннадій Тимченко, бізнесмен, який належить до близького оточення Путіна, вже "отримав" своє – українські дрони вдарили по його підприємству "Новатек" у Ленінградській області.
Кожен з них має втрачати – нехай це будуть удари по критичній інфраструктурі, санкції, арешти нерухомості тощо. Також втрачати повинні їхні дружини та діти, оскільки дружина винесе олігарху мозок так, що жоден Путін не зможе,
– зауважив Тизенгаузен.
Тоді оточення Путіна замислиться, а що далі? Очільник Кремля ще рік буде воювати в Україні, російські олігархи продовжать сидіти під санкціями, на їхні яхти будуть накладати арешти.
Настрої не райдужні
"Зараз Росія через санкції відкотилася назад з точки зору технологій, і цей процес буде тривати роками", – пояснив він.
Водночас зростає її залежність від Китаю та Індії, Росія стає їхнім васалом. Якщо Пекін припинить закуповувати у Москви зокрема енергоносії, це стане серйозним ударом по Росії.
"Які дії може вчинити Путін: захопить Київ чи Одесу. Ні. Зробить взагалі крок у прірву, напавши на країни НАТО? Так може бути, але тоді в Росії стане ще гірше. Тому російські еліти розмірковують про те, що буде далі, й настрої у них з цього приводу зовсім не райдужні", – зазначив Борис Тизенгаузен.
Що відбувається в Росії
- В республіці Башкортостан 15 січня відбулись протести місцевих жителів через суд над активістом Фаїлєм Алсиновим. На вулиці вийшли тисячі жителів Башкирії, але проте них запустили ОМОН та росгвардію. Силовики розганяли мітингувальників кийками та застосовували сльозогінний газ.
- Продовжується розгортатися в Росії рух дружин мобілізованих. Жінки, які виступають за повернення чоловіків з війни в Україні, протестували в Москві, а пізніше здійснили пікети в різних містах Росії. Потім вони зі своїми вимогами приїхали до громадської приймальні очільника Кремля.
- Також в російських містах відбувається комунальний колапс. Цілі будинки залишаються без опалення, світла, води. Жителі навіть вимушені грітися біля багаття, яке розвели у дворах своїх холодних будинків.
- Крім того, росіяни незадоволені через зростання цін, зокрема на яйця та куряче м'ясо. Проблема набула такого розголосу, що особисто Путін розв'язував проблему з цінами на продукти.