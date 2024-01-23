Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що російські еліти перебувають в складній ситуації. Війна в Україні приносить їм миттєві вигоди, але їхні перспективи доволі невтішні.

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Олігархи мають зазнавати втрат

Тизенгаузен зазначив, що оточення Путіна можна поділити на 2 категорії:

ті, хто втрачає від війни;

ті хто заробляє на війні.

Більшість заробляє на тому, що крадуть у населення, яке платить податки, або на оборонних держзамовленнях.

Путін має близьке коло – це його друзі з "кооперативу "Озеро", сім'я. А далі – ширше коло, це – найбагатіші люди Росії. Вони всі повинні страждати та відчувати на соб наслідки війни,

– зауважив політтехнолог.

Гєннадій Тимченко, бізнесмен, який належить до близького оточення Путіна, вже "отримав" своє – українські дрони вдарили по його підприємству "Новатек" у Ленінградській області.

Кожен з них має втрачати – нехай це будуть удари по критичній інфраструктурі, санкції, арешти нерухомості тощо. Також втрачати повинні їхні дружини та діти, оскільки дружина винесе олігарху мозок так, що жоден Путін не зможе,

– зауважив Тизенгаузен.

Тоді оточення Путіна замислиться, а що далі? Очільник Кремля ще рік буде воювати в Україні, російські олігархи продовжать сидіти під санкціями, на їхні яхти будуть накладати арешти.

Настрої не райдужні

"Зараз Росія через санкції відкотилася назад з точки зору технологій, і цей процес буде тривати роками", – пояснив він.

Водночас зростає її залежність від Китаю та Індії, Росія стає їхнім васалом. Якщо Пекін припинить закуповувати у Москви зокрема енергоносії, це стане серйозним ударом по Росії.

"Які дії може вчинити Путін: захопить Київ чи Одесу. Ні. Зробить взагалі крок у прірву, напавши на країни НАТО? Так може бути, але тоді в Росії стане ще гірше. Тому російські еліти розмірковують про те, що буде далі, й настрої у них з цього приводу зовсім не райдужні", – зазначив Борис Тизенгаузен.

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