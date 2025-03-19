Окружения в Курской области нет, наши ребята выполняют задачи, –Зеленский

Зеленский опроверг информацию, которую активно распространяет Россия. Окружения в Курской области нет, операция ВСУ продолжается.

Операция ВСУ на территории России еще продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм Владимира Зеленского.

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Какова ситуация в Курской области

Я также проинформировал господина Президента о российской дезинформации о ситуации на Курском направлении. Окружения там нет, и наши ребята выполняют задачи, как это нужно для Украины,

– отметил президент.

Ранее Зеленский отметил, что враг собирает новое скопление войск на границе Сумской области. Россия хочет нанести удары по Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Украина готовится к этому.

Напомним, 19 марта президент Зеленский проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом. По данным Axios, телефонный разговор между президентами может состояться сегодня в 16:00 по киевскому времени. Вчера, 18 марта, Трамп переговорил с Путиным.