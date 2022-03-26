В окруженном Славутиче люди вышли на митинг за Украину

Жители Славутича в Киевской области вышли на митинг за Украину. Город окружен оккупантами.

Люди устроили мирный протест 26 марта. В сети опубликовали патриотические фото с акции.

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Хотя город оцепили вражеские войска, жители не боятся выходить на митинг. Они вместе растянули огромный украинский флаг и выкрикивают: "Слава Украине! Героям Слава!"

Между тем, в соцсетях сообщают, что под городом стоит колонна танков и пехота. Они вроде бы уже даже в городе. Однако люди все равно протестуют и не хотят убегать.

Люди развернули флаг / Фото Славутицкого горсовета

Митинг в Славутиче / Фото Славутицкого горсовета

К слову, 25 марта городские власти призвали людей быть очень осторожными и не выходить из дома. Потому что в Славутиче работают снайперы.

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