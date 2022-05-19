Оксана Грищук была назначена на должность указом президента Владимира Зеленского еще 26 ноября 2021 года. Однако ее полномочия начались со дня принесения присяги, то есть с 19 мая.

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Грищук вручили атрибуты судьи

Оксана Грищук – профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета.

Сегодня, 19 мая, на пленарном заседании Конституционного Суда Оксана Грищук приняла присягу судьи. Ей вручили соответствующие атрибуты – мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение.

Председательствующий в КС заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый поздравил Оксану Грищук на новой должности и подчеркнул, что она стала судьей в тяжелое для страны время.

Мы не можем уже быть теми, какими были до этой ужасной войны, поэтому я поздравляю вас с принесением присяги. В первую очередь хочу пожелать, чтобы беда войны обошла вас и вашу семью стороной,

– обратился Головатый.

Также председательствующий отметил, что моменту торжества добавило то, что Грищук приняла присягу в День вышиванки.

На заседании присутствовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также приветствовал Грищук с назначением на новую должность.

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