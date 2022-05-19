Оксана Грищук была назначена на должность указом президента Владимира Зеленского еще 26 ноября 2021 года. Однако ее полномочия начались со дня принесения присяги, то есть с 19 мая.
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Грищук вручили атрибуты судьи
Оксана Грищук – профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета.
Сегодня, 19 мая, на пленарном заседании Конституционного Суда Оксана Грищук приняла присягу судьи. Ей вручили соответствующие атрибуты – мантию судьи, нагрудный знак и удостоверение.
Председательствующий в КС заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Головатый поздравил Оксану Грищук на новой должности и подчеркнул, что она стала судьей в тяжелое для страны время.
Мы не можем уже быть теми, какими были до этой ужасной войны, поэтому я поздравляю вас с принесением присяги. В первую очередь хочу пожелать, чтобы беда войны обошла вас и вашу семью стороной,
– обратился Головатый.
Также председательствующий отметил, что моменту торжества добавило то, что Грищук приняла присягу в День вышиванки.
На заседании присутствовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Он также приветствовал Грищук с назначением на новую должность.
Что известно о предшественнике Грищук
- В марте 2021 года президент Владимир Зеленский издал указ об отмене назначения судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.
- Верховный суд признал этот указ противоправным, однако Офис Президента подал апелляцию.
- В ноябре Владимир Зеленский на места уволенных судей назначил Александра Петришина и Оксану Грищук.
- Однако Конституционный Суд отказался приводить вновь назначенных судей к присяге, поскольку считает указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина незаконным.
- В декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого за взяточничество. Однако сам экс-судья убеждал, что санкций якобы никто не вводил.
- 30 декабря Конституционный Суд выплатил Тупицкому более 900 тысяч гривен "недополученных во время карантина" средств.
- Во время полномасштабного вторжения Александр Тупицкий бежал из Украины несмотря на призывной возраст и статус обвиняемого. Он скрывается в Вене, хотя официально границы не пересекал. Побег Тупицкого расследует ГБР.
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