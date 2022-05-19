Оксану Грищук була призначення на посаду указом президента Володимира Зеленського ще 26 листопада 2021 року. Однак її повноваження почалися від дня складання присяги, тобто з 19 травня.

Цікаво ДБР розслідує незаконну втечу за кордон ексголови КСУ Тупицького

Грищук вручили атрибути судді

Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету.

Сьогодні, 19 травня, на пленарному засіданні Конституційного Суду Оксана Грищук склала присягу судді. Їй вручили відповідні атрибути – мантію судді, нагрудний знак та посвідчення.

Головуючий у КС заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий привітав Оксану Грищук на новій посаді та наголосив, що вона стала суддею у важкий для країни час.

Ми не можемо вже бути тими ж, якими були до цієї жахливої війни, тому я вітаю вас із складанням присяги. Насамперед хочу побажати, щоб лихо війни обійшло вас і вашу сім'ю стороною,

– звернувся Головатий.

Також головуючий зазначив, що моменту урочистості додало те, що Грищук склала присягу у День вишиванки.

На засіданні був присутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він також привітав Грищук з призначенням на нову посаду.

Що відомо про попередника Грищук

Цікаво – випуск "Наші гроші" про статки екссудді Тупицького: дивіться відео