Оксану Грищук була призначення на посаду указом президента Володимира Зеленського ще 26 листопада 2021 року. Однак її повноваження почалися від дня складання присяги, тобто з 19 травня.
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Грищук вручили атрибути судді
Оксана Грищук – професорка кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету.
Сьогодні, 19 травня, на пленарному засіданні Конституційного Суду Оксана Грищук склала присягу судді. Їй вручили відповідні атрибути – мантію судді, нагрудний знак та посвідчення.
Головуючий у КС заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий привітав Оксану Грищук на новій посаді та наголосив, що вона стала суддею у важкий для країни час.
Ми не можемо вже бути тими ж, якими були до цієї жахливої війни, тому я вітаю вас із складанням присяги. Насамперед хочу побажати, щоб лихо війни обійшло вас і вашу сім'ю стороною,
– звернувся Головатий.
Також головуючий зазначив, що моменту урочистості додало те, що Грищук склала присягу у День вишиванки.
На засіданні був присутній голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він також привітав Грищук з призначенням на нову посаду.
Що відомо про попередника Грищук
- У березні 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ про скасування призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
- Верховний суд визнав цей указ протиправним, однак Офіс Президента подав апеляцію.
- У листопаді Володимир Зеленський на місця звільнених суддів призначив Олександра Петришина та Оксану Грищук.
- Однак Конституційний Суд відмовився приводити новопризначених суддів до присяги, оскільки вважає указ про скасування призначення Тупицького і Касмініна незаконним.
- У грудні 2021 року США ввели санкції проти Тупицького за хабарництво. Однак сам екссуддя переконував, що санкцій нібито ніхто не запроваджував.
- 30 грудня Конституційний Суд виплатив Тупицькому понад 900 тисяч гривень "недоотриманих під час карантину" коштів.
- Під час повномасштабного вторгнення Олександр Тупицький втік з України попри призовний вік та статус обвинуваченого. Він переховується у Відні, хоч офіційно кордону не перетинав. Втечу Тупицького розслідує ДБР.
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