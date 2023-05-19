Вернули в собственность государства: у Оксаны Марченко отсудили землю на берегу Днепра
Источник:Офис Генерального прокурора
У супруги предателя Украины Виктора Медведчука Оксаны Марченко отсудили землю на берегу Днепра. Речь идет о 9,5 гектарах.
Прокуроры вернули земли на берегу Днепра по незаконной собственности супруги лидера запрещенной "ОПЗЖ". Стоимость участков – более 204 миллионов гривен.
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Земельные участки незаконно присвоили
Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 гектара.
Прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу реки Днепр в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства. Далее землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга экснародного депутата, лишенного украинского гражданства – лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ",
– отметили в Офисе генпрокурора.
Также добавили, что, учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении земель на берегу Днепра в собственность государства.
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Ранее арестовали активы Марченко
В конце апреля суд арестовал активы Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов". Речь идет об акциях более чем на 1 миллиард гривен.
В СБУ отметили, что соответствующие мероприятия проводились в рамках уголовного производства по подозрению супруги Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.