Где именно в Курской области разбили российскую военную колонну: показываем на карте

Ночью в Курской области атаковали российскую колонну военной техники. Журналисты идентифицировали, где именно зафиксировали потери России.

Так, оказалось, что кадры с разбитой колонной сделаны в Рыльском районе, а именно в селе Октябрьское. Аналитики "Радио Свобода" установили местонахождение каждого уничтоженного грузовика.

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Колонна россиян под Рыльском уничтожена

Журналисты российской службы "Радио Свобода" создали карту расположения сгоревших и поврежденных военных грузовиков из колонны, которую атаковали ночью в селе Октябрьское под Рыльском.

Всего на видео очевидца, который снял последствия удара утром 9 августа, можно насчитать 14 грузовиков. В кузовах некоторых из них видны тела погибших военных,

– пишут журналисты.

Расположение уничтоженной техники россиян: смотрите на карте от "Радио Свобода"

По оценкам аналитиков, ночью могли накрыть 3 – 4 роты российской армии – то есть целый батальон. Судя по виду колонны, погибло примерно половина. В результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь.

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко пишет, что это были срочники. По его словам, Путин фактически бросил умирать срочников в Курской в обмен на свое безумие.