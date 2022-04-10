У оккупантов возникают проблемы с нехваткой артиллерийских боеприпасов
10 апреля 2022 , 19:21Читати новину українською
Источник:СтратКом ВСУ
В ВСУ сообщили, что российские кафиры имеют проблемы в материально-техническом обеспечении. В частности, говорится об группировке войск западного военного округа.
Стратком ВСУ сообщил, что у оккупантов – нехватка запасных частей. В частности, отдельные типы артиллерийских боеприпасов.
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Нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами,
– говорится в сообщении.
Тем временем, украинские защитники продолжают удерживать определенные рубежи. Украинские герои уничтожают врага и освобождают украинские земли от захватчика.
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