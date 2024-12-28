Шольц резко раскритиковал Мерца за его позицию по Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал соперника за изменение позиции по поставкам ракет Украине. Он резко высказался в отношении лидера Христианско-демократической партии Фридриха Мерца за его колебания в вопросе доставки крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на t-online. По словам Шольца, Мерц сначала поддерживал их доставку, но изменил свое мнение перед региональными выборами в Германии.

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Политическое напряжение в Германии

Шольц назвал действия оппонента "опасным зигзагообразным курсом".

Это то, что я называю опасным зигзагообразным курсом,

– заявил Шольц.

Канцлер также подтвердил свое несогласие с поставкой ракет Taurus, которые Украина уже давно просит у Германии.

Мерц является главным соперником Шольца на общенациональных выборах, запланированных на 23 февраля 2025 года, где ХДС пока имеет преимущество в опросах.

Шольц также прокомментировал свой недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который критиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Канцлер предостерег от завышенных ожиданий, отметив, что Германия не уменьшит свою поддержку Украины, поскольку является вторым по величине сторонником Украины после США.