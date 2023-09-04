"Карма за Taurus": сеть взорвалась мемами на новый "имидж" Шольца

Немецкий канцлер травмировался во время занятия спортом, из-за чего вынужден был отложить свою встречу с избирателями в Гессене. Впрочем, Шольц не растерялся и нашел другой способ порадовать своих поклонников.

Немецкий канцлер Олаф Шольц впервые опубликовал свое фото после того как он упал во время пробежки и сильно повредил лицо. С перевязанным глазом в пиратском стиле политик заявил, что ждет мемы – пользователи сети не заставили себя ждать и с особым вдохновением выполнили его просьбу.

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Как и заказывал

Самой популярной тематикой мем стала, конечно, пиратская. Поэтому прежде выдумщики поспешили надеть на Шольца пиратскую шляпу. Первый известный персонаж, приходящий в голову во время созерцания "Шольца в новом амплуа" – это известный персонаж Стивенсона Джон Сильвер. Хотя тому не хватало не глаза, а левой ноги, пользователи соцсетей решили уподобить канцлера герою "Острова сокровищ" и посадили ему на плечо попугайчика.

Шольц в образе пирата / Фото из соцсетей

Если у Сильвера верного товарища звали "Капитан Флинт", то интернет-остряки посадили на плечо Шольца попугайчика с головой его предшественницы Ангелы Меркель, таким образом напоминая, что политики придерживаются одной политики в отношении России – боятся ее.

Меркель посадили на плечо ее преемника / Фото из соцсетей

"Друзья по несчастью"

Сравнили немецкого чиновника с украинскими политиками. В частности, с известным пророссийскими заявлениями Нестором Шуфричем, членом запрещенной в Украине "Партии Регионов", а также бывшим советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем, тоже некоторое время ходившим с подбитыми глазами.

Шольц стал похож на отдельных украинских политиков

Одноглазые близнецы / Фото из соцсетей

Шольц блокирует поставки Taurus

В Бундестаге заявили, что Олаф Шольц – единственный человек, блокирующий поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сказала руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Чиновница подчеркнула, что Шольц пока не готов поставлять Украине ракеты. Пока политик медлит, там гибнут люди, заметила Штрак-Циммерманн.

Уже и коллеги по коалиции обвиняют Шольца в нерешительности. Впрочем, сам канцлер эти обвинения отвергает. Он отмечает, что большинство немцев считают, что не сразу по запросу об оружии должен даваться утвердительный ответ. Кроме того, канцлер подчеркнул, что он будет детально взвешивать каждое возможное решение и оценивать последствия перед тем, как принимать его.