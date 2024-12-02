Шольц анонсировал поставки оружия Украине на 650 миллионов евро

Утром 2 декабря в Киев прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Он анонсировал поставки оружия Украине на 650 миллионов евро.

Немецкий глава проведет переговоры с президентом Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олафа Шольца.

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Германия передаст Украине новое вооружение

Шольц заверил, что Германия останется сильнейшим поклонником Украины в Европе.

Планируется, что новая партия германского вооружения поступит еще до конца 2024 года.

При встрече с Зеленским я озвучу дополнительные вооружения на 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре,

– написал Шольц.

К слову, Шольц приехал в Украину в понедельник, 2 декабря, впервые за 2,5 года. Его визит был неанонсирован.

"Свыше 1000 дней Украина героически защищалась от беспощадной российской агрессии… Мы говорим, что делаем. И мы делаем то, что мы говорим", – сказал немецкий канцлер сразу по прибытии в Киев, сообщает Spiegel.