Информация о погибших была обнародована Укрзализныцей.

Что известно о погибших?

6 августа российские войска нанесли удар по Каменскому району Днепропетровской области. В результате атаки погибли трое сотрудников железной дороги – Олег Балас, Игорь Никитенко и Максим Фомин.

Как отмечают в компании, железнодорожники находились на рабочих местах и помогали ликвидировать последствия предыдущего российского удара.

Олег Балас посвятил работе на железной дороге 13 лет. Он работал электромехаником участка I группы Верхивцевской дистанции электроснабжения регионального филиала "Приднепровская железная дорога", а с августа 2024 года занимал эту должность.

6 августа мужчина находился на станции Ерастовка. Вместе с коллегой он осматривал место предыдущего попадания российского беспилотника. Тогда в результате атаки загорелся тепловоз, а также была повреждена железнодорожная инфраструктура.

После отбоя воздушной тревоги работники прибыли на место, чтобы оценить повреждения и подготовиться к ликвидации последствий атаки. Именно во время работы на месте предыдущего попадания российские войска нанесли повторный удар – на этот раз баллистической ракетой. Олег Балас погиб на рабочем месте.

Игорь Никитенко посвятил железнодорожной отрасли 27 лет. Он начал работать в январе 1999 года монтером путей Верхивцевской путевой дистанции.

За годы работы Никитенко занимал различные должности. Он был бригадиром путей, бригадиром по текущему содержанию и ремонту путей и искусственных сооружений, мастером путевого хозяйства, а также машинистом железнодорожно-строительных машин 6-го разряда. С июля 2024 года Игорь Никитенко работал мастером путей Верхивцевской путевой дистанции.

6 августа он вместе с коллегой прибыл на место предыдущего удара российского беспилотника, чтобы осмотреть повреждения. Во время повторной атаки российских войск железнодорожник погиб.

Максим Фомин родился и вырос в Николаеве. Его трудовой путь на железной дороге начался в 2006 году – тогда он работал слесарем по ремонту подвижного состава 5-го разряда в локомотивном депо Николаева. В 2009 году Фомин стал помощником машиниста, а с октября 2014 года работал машинистом тепловоза.

В "Укрзализныце" Максима Фомина вспоминают как профессионального, добросовестного и ответственного работника. Он стал третьей жертвой российского баллистического удара по станции Ерастовка.

Напомним, утром 6 августа оккупанты нанесли удар и по одному из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. Для атаки враг использовал FPV-дроны.

В результате удара загорелось энергооборудование. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, которые ликвидировали пожар.

В ДТЭК отметили, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал. После ликвидации пожара энергетики приступили к работе на объекте.