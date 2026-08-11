Інформацію про загиблих оприлюднили в Укрзалізниці.

Що відомо про загиблих?

Російські війська 6 серпня завдали удару по Кам'янському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули троє працівників залізниці – Олег Балас, Ігор Нікітенко та Максим Фомін.

Як зазначають у компанії, залізничники перебували на робочих місцях і допомагали ліквідовувати наслідки попереднього російського удару.

Олег Балас присвятив роботі на залізниці 13 років. Він працював електромеханіком дільниці I групи Верхівцевської дистанції електропостачання регіональної філії "Придніпровська залізниця", а з серпня 2024 року обіймав цю посаду.

Олег Балас / Фото Укрзалізнииця

6 серпня чоловік перебував на станції Ерастівка. Разом із колегою він оглядав місце попереднього влучання російського безпілотника. Тоді внаслідок атаки загорівся тепловоз, а також була пошкоджена залізнична інфраструктура.

Після оголошення відбою повітряної тривоги працівники прибули на місце, щоб оцінити пошкодження та підготуватися до ліквідації наслідків атаки. Саме під час роботи на місці попереднього влучання російські війська завдали повторного удару – цього разу балістичною ракетою. Олег Балас загинув на робочому місці.

Ігор Нікітенко присвятив залізничній галузі 27 років. Він розпочав працювати у січні 1999 року монтером колії Верхівцевської дистанції колії.

Ігор Нікітенко / Фото Укрзалізниця

За роки роботи Нікітенко обіймав різні посади. Він був бригадиром колії, бригадиром з поточного утримання та ремонту колій і штучних споруд, майстром шляховим, а також машиністом залізнично-будівельних машин 6-го розряду. З липня 2024 року Ігор Нікітенко працював майстром шляховим Верхівцевської дистанції колії.

6 серпня він разом із колегою прибув на місце попереднього удару російського безпілотника, щоб оглянути пошкодження. Під час повторної атаки російських військ залізничник загинув.

Максим Фомін народився і виріс у Миколаєві. Його трудовий шлях на залізниці розпочався у 2006 році – тоді він працював слюсарем з ремонту рухомого складу 5-го розряду локомотивного депо Миколаїв. У 2009 році Фомін став помічником машиніста, а з жовтня 2014 року працював машиністом тепловоза.

Максим Фомін / Фото Укрзалізниця

В Укрзалізниці Максима Фоміна згадують як професійного, сумлінного та відповідального працівника. Він став третьою жертвою російського балістичного удару по станції Ерастівка.

Нагадаємо, уранці 6 серпня окупанти завдали удару й по одному з підрозділів ДТЕК у Дніпропетровській області. Для атаки ворог використав FPV-дрони.

Внаслідок удару загорілося енергообладнання. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували пожежу.

У ДТЕК зазначили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Після ліквідації пожежі енергетики розпочали роботу на об'єкті.