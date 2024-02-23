Был одним из самых эффективных бойцов ВСУ: во Львове будут прощаться с защитником Олегом Блюсом

На фронте погиб 35-летний защитник Олег Блюс из Львова. Его собратья вспоминают о нем не только как о надежном друге и профессионале, но и как о чрезвычайно светлом и добром человеке.

Побратим Блюса Александр Ильчук рассказал, что Олег выполнял задачи любой сложности и эффективно ликвидировал российских захватчиков. У защитника остались жена, сын и доченька.

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Что известно о защитнике Олеге Блюсе

Олег Блюс родился в селе Дроховичи Львовской области, однако проживал во Львове. По образованию он официант, бармен и повар и до полномасштабного вторжения не был связан с военным делом. В мирное время обожал рыбачить, а в юном возрасте активно занимался кикбоксингом.

Когда началась полномасштабная война, Олег Блюс стал на защиту страны в первые месяцы. Он выполнял боевые задачи в рядах 215-го батальона 125-й отдельной бригады территориальной обороны регионального управления "Запад" Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Александр Ильчук рассказал, что сначала Олег Блюс был наводчиком, а впоследствии стал командиром расчета и самостоятельно осуществлял управление огнем артиллерии.

По словам одного из собратьев, "если существуют люди, которые никогда ни с кем не конфликтовали, то это Олег Блюс. Нет ни одного человека, который мог бы сказать о нем что-то неприятное. В то же время он был чрезвычайный профессионалом.

Олег был самым добрым и одновременно одним из самых эффективных бойцов моего подразделения и, пожалуй, ВСУ в целом. Из тех кого не видно и не слышно без необходимости, о ком не пишут в СМИ и не берут интервью, кто не играет в вокруг военную экспертность или поучения в соцсетях. Более того, тех, о чьих заслугах обычно неизвестно даже друзьям и родным. Но в то же время тех, на чьих плечах и неутомимом труде держатся целые сектора фронта,

– написал Юрий Корнага.

Олег мог по тревоге "выдвинуться" на позиции "гасить" наступление, зная, что вряд ли оттуда вернется, разобраться с задачей любой сложности. Как отметил Корнага, "и все это в абсолютном спокойствии. Кажется, нет ни одного человека, который бы за всю жизнь видел его злым или хотя бы неприветливым".

Все знают поговорку "Первыми умирают лучшие". Лично я, хоть и сам ее не раз озвучивал, и все же воспринимал как гиперболизацию. Ну потому что какие "лучшие", все мы люди с хоть какими-то недостатками. Но не Олег. Не знаю как, однако не встречал даже намека ни на одну из них, как и человека который мог бы вспомнить о нем хоть что-то неприятное. Вообще-то,

– добавил Корнага.

Олег Блюс на фронте: фото со страницы Александра Ильчука и Юрия Корнаги

Прощание с Героем состоится 24 февраля

Прощание с защитником состоится 24 февраля в 09:30 в храме Собора святого Иоанна Крестителя (ул. Зубровская, 1).

Чин похорон начнется в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, в 11:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок.

Мэрия призвала львовян и гостей города присоединиться к городской церемонии прощания и воздержаться в это время от проведения развлекательных мероприятий и празднований.

Похоронят защитника на Лычаковском кладбище.

Также боевые побратимы просят поддержать семью Олега Блюса. Номер карты банка – 5375 4112 1392 6079. Ссылка на банк можно найти вот здесь.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя Олега Блюса. Вечная память.