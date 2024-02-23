Побратим Блюса Олександр Ільчук розповів, що Олег виконував завдання будь-якої складності та ефективно ліквідовував російських загарбників. У захисника залишились дружина, син та донечка.

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Що відомо про захисника Олега Блюса

Олег Блюс народився у селі Дроховичі Львівської області, однак проживав у Львові. За освітою він офіціант, бармен та кухар й до повномасштабного вторгнення не був пов'язаний з військовою справою. У мирний час обожнював рибалити, а у юному віці активно займався кікбоксингом.

Коли почалась повномасштабна війна, Олег Блюс став на захист країни у перші місяці. Він виконував бойові завдання у лавах 215-го батальйону 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління "Захід" Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Олександр Ільчук розповів, що спершу Олег Блюс був навідником, а згодом став командиром розрахунку і самостійно здійснював управління вогнем артилерії.

За словами одного з побратимів, "якщо існують люди, які ніколи ні з ким не конфліктували, то це Олег Блюс. Немає жодної людини, яка могла б сказати про нього щось неприємне. Водночас він був надзвичайним професіоналом.

Олег був найдобрішим і водночас одним з найефективніших бійців мого підрозділу та й, мабуть, ЗСУ загалом. З тих кого не видно й не чути без потреби, про кого не пишуть в ЗМІ й не беруть інтерв’ю, хто не бавиться в навколо військову експертність чи повчання в соцмережах. Щобільше, тих про чиї заслуги зазвичай невідомо навіть друзям та рідним. Але водночас тих на чиїх плечах й невтомній праці тримаються цілі сектори фронту,

– написав Юрій Корнага.

Олег міг по тривозі "висунутись" на позиції "гасити" наступ, знаючи, що навряд звідти повернеться, розібратись із завданням будь-якої складності. Як зазначив Корнага, "і все це в абсолютному спокої. Здається, немає жодної людини, яка б за все життя бачила його злим чи хоча б непривітним".

Всі знають приказку "Першими помирають найкращі". Особисто я, хоч і сам її не раз озвучував, та все ж сприймав як гіперболізацію. Ну бо які "найкращі", всі ми люди з хоч якимись вадами. Але не Олег. Не знаю як, проте не зустрічав навіть натяку на жодну з них, як і людину, яка могла б згадати про нього хоч щось неприємне. Взагалі,

– додав Корнага.

Олег Блюс на фронті: фото зі сторінки Олександра Ільчука та Юрія Корнаги

Прощання з Героєм відбудеться 24 лютого

Прощання із захисником відбудеться 24 лютого о 09:30 у храмі Собору святого Івана Хрестителя (вул. Зубрівська, 1).

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок.

Мерія закликала львів'ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Поховають захисника на Личаківському кладовищі.

Також бойові побратими просять підтримати родину Олега Блюса. Номер картки банки – 5375 4112 1392 6079. Посилання на банку можна знайти ось тут.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Героя Олега Блюса. Вічна пам'ять.