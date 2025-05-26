В СВР спрогнозировали, когда Россия будет готова к агрессии против Европы

После окончания боевых действий в Украине России понадобится до 2 –4 лет, чтобы восстановить боеспособность. После этого она сможет напасть на другие страны Европы.

Соответствующую информацию сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу в понедельник, 26 мая, передает 24 Канал.

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Какие страны под угрозой

Олег Иващенко сказал, что Украина является щитом Европы, и пока российскую агрессию сдерживают, другие страны имеют время подготовиться к возможной агрессии со стороны России. Он констатировал, что планы России не изменились, в частности в отношении других государств.

Они хотят полного контроля над Украиной и влияния на постсоветские страны. Но дальше – это уже не "возможно", а вопрос времени в том, кто будет следующий. Польша, страны Балтии, Северная Европа – в зоне риска. Наши аналитики уже не спрашивают, решится ли Россия напасть на другие страны. Вопросы звучат иначе. Когда и откуда,

– заявил он.

По его словам, по прогнозам разведки, которые разделяют и европейские коллеги, после окончания войны в Украине у России будет достаточно от 2 до 4 лет, чтобы восстановить собственную боеспособность для новой агрессии против остальных стран.

"Если санкции (против России – 24 Канал) отменят – процесс перевооружения пойдет гораздо быстрее. То есть через 2 – 4 года после завершения войны Россия будет технически готова к новой агрессии – уже против Европы", – добавил Олег Иващенко.

К слову, в этом интервью он также указал, что мобилизационный ресурс России по состоянию на сейчас составляет примерно 25 миллионов человек. Однако реально подготовленных для войны людей с военной специальностью значительно меньше.