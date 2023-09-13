Омбудсмен по пропавшим без вести подаст в отставку
Источник:Олег Котенко
Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко решил уйти в отставку. Он планирует подать соответствующее заявление после того, как вернется из командировки.
Отметим, что 12 сентября на заседании Кабинета министров были внесены изменения в перечень полномочий Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Сейчас идет передача функционала Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, в штаб по вопросам обращения с военнопленными, Генштабу ВСУ и МВД.
Смотрите также Подал в отставку: немецкий депутат, рисовавший свастику на авто украинцев, уходит с должности
Омбудсмен по пропавшим без вести подаст в отставку
Олег Котенко находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области. По возвращению он подаст заявление об отставке. Впрочем, с даты ее утверждения помощь членам семей пропавших без вести командой Котенка будет продолжаться уже в формате общественной работы.
Олег Котенко / фото Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
В команде Уполномоченного отметили, что переговоры с Россией о возвращении тел передали Координационному штабу по обращению с военнопленными. Деятельность поисковиков будет в ведении Генштаба ВСУ. Работу с Единым реестром пропавших без вести поручили МВД.
Сейчас идет передача функционала Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, в штаб по вопросам обращения с военнопленными, Генштабу ВСУ и МВД.
Что известно о Котенко
- В 1989 году учился в ПТУ № 16 города Краматорск, по специальности – токарь.
- В 2007 – окончил Донецкий Национальный Университет Экономики и торговли имени Туган-Барановского города Донецк, по специальности – международная экономика.
- С 2007 – 2011 – директор ООО "Лига Трейд Украина".
- С 2011 – 2014 – совладелец ООО "Нано Комфорт Технолоджи".
- С 2014 – 2015 – представитель СНБО.
- С 2015 – 2022 – председатель ОО "ГРУППА ПАТРИОТ".
- 20 мая 2022 г. – назначен Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Напомним, что недавно Алексей Резников подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке с должности министра обороны Украины.