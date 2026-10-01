Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, бюджет на 2026 год формировался с учетом ожидаемого роста экономики на 2,5 %. По состоянию на первое полугодие 2026 года темп составляет -0,1%. Такие показатели были еще до блокировки Россией черноморских портов, ударов по бизнесу и остановки металлургии. Поэтому цифры могут быть еще ниже.

Что не так с проектом бюджета на 2027 год?

Как отметил Пендзин, в зависимости от темпов роста украинской экономики формируется объем ВВП, с которого взимаются налоги. Это составляет основную часть украинского бюджета.

В проекте бюджета на 2027 год запланированные расходы составляют 7,2 триллиона гривен. Ожидаемые доходы от налогов составляют 2,8 триллиона гривен. Остальную сумму правительство ожидает получить от международных партнеров. И тут возникает вопрос: получит ли Украина эти деньги?

На 2026 год мы планировали получить от партнеров помощь в размере примерно 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 сентября мы получили примерно 20 миллиардов. Тут следует низко "поклониться" народным депутатам, которые хронически не соблюдают согласованные с Украиной сроки проведения реформ. В частности, голосование по законопроектам, от которых зависит макрофинансовая помощь. На сегодняшний день в Раде находится более 20 таких законопроектов,

– сказал Пендзин.

Экономист объяснил, что не так с украинским бюджетом на 2027 год: смотрите видео 24 Канала

При этом в 2025 году Украина также недополучила 5,5 миллиарда евро только по программе Ukraine Facility. Тогда это ощущалось не столь остро, ведь экономика работала лучше. Были поступления из других источников.

Уже сейчас Украине не хватает 30 миллиардов долларов макрофинансовой помощи для бюджета. Кроме того, возник дефицит в 27 миллиардов долларов на военные нужды до конца года.

Премьер сказал, что с трудом найдут 7 миллиардов долларов в бюджете до конца года. Где он будет их искать? Я не знаю. А 20 миллиардов долларов нужно уже ""кровь из носу"" от партнеров, чтобы на январь, февраль, март было оплачено оружие, чтобы воевать. Эти деньги не пойдут в бюджет. Европейцы должны оплатить это со своих счетов,

– отметил Пендзин.

Добавим, что Кабмин уже сейчас перешел в режим максимальной экономии. Там отложили все непервоочередные расходы. На данный момент не хватает внутренних ресурсов для покрытия потребностей государства. Украине нужны деньги от международных партнеров, но для этого нужно выполнить взятые на себя обязательства.