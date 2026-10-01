Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, бюджет на 2026 рік формували з очікування росту економіки у 2,5%. Станом на перше півріччя 2026-го темп становить -0,1%. Такі показники були ще до блокування Росією чорноморських портів, ударів по бізнесу та зупинки металургії. Тому цифри можуть бути ще нижчими.

Що не так з проєктом бюджету на 2027 рік?

Як зазначив Пендзин, залежно від темпів росту української економіки формується обсяг ВВП, з якого йде оподаткування. Це формує основну частину українського бюджету.

У проєкті бюджету на 2027 рік заплановані видатки становлять 7,2 трильйона гривень. Очікувані доходи від податків становлять 2,8 трильйона гривень. Решту суми урядовці очікують від міжнародних партнерів. І тут є питання, чи Україна отримає ці гроші.

За 2026 рік ми планували отримати від партнерів допомоги на приблизно 50 мільярдів доларів. Станом на 1 вересня ми отримали близько 20 мільярдів. Тут маємо низько "вклонитися" народним депутатам, які хронічно не виконують погоджених з Україною термінів проведення реформ. Зокрема голосування за законопроєкти, від яких залежить макрофінансова допомога. На сьогодні у Раді лежить понад 20 таких законопроєктів,

– сказав Пендзин.

Економіст пояснив, що не так з українським бюджетом на 2027 рік: дивіться відео 24 Каналу

При цьому у 2025 році Україна також недоотримала 5,5 мільярда євро лише за програмою Ukraine Facility. Тоді це відчувалося не настільки гостро, адже економіка працювала краще. Були надходження з інших джерел.

Вже зараз Україні не вистачає 30 мільярдів доларів макрофінансової допомоги для бюджету. Окрім цього, виникла нестача в 27 мільярдів доларів на військові потреби до кінця року.

Прем'єр сказав, що зі скрипом 7 мільярдів доларів знайдуть в бюджеті до кінця року. Де він буде шукати це? Я не знаю. А 20 мільярдів доларів потрібно вже кров з носа від партнерів, щоб на січень, лютий, березень була проплачена зброя, щоб воювати. Ці гроші не підуть у бюджет. Європейці мають проплатити це зі своїх рахунків,

– зазначив Пендзин.

Додамо, Кабмін вже зараз перейшов у режим максимальної економії. Там відклали усі непершочергові видатки. Наразі не вистачає внутрішніх ресурсів для покриття потреб держави. Україні потрібні гроші від міжнародних партнерів, але для цього треба виконати взяті на себе зобов'язання.