Экс-нардепа от ОПЗЖ Волошина будут судить за госизмену: ему светит 15 лет тюрьмы

Бывшему нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ грозит серьезный срок лишения свободы. Речь идет об Олеге Волошине.

Волошин сбежал из Украины перед полномасштабным вторжением. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

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За что будут судить экс-нардепа от ОПЗЖ Волошина

На бывшего депутата Олега Волошина собрали доказательную базу. Как оказалось, в течение 2020 – 2021 годов он активно содействовал высшему военно-политическому руководству России в проведении масштабной взрывной деятельности против Украины.

В итоге в суд направили обвинительный акт по двум статьям:

государственная измена,

нанесение преднамеренного легкого телесного повреждения.

По данным СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах России. Находясь в запрещенной партии ОПЗЖ, он публично распространял кремлевские нарративы по поводу общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Также в своих многочисленных сообщениях в соцсетях и выступлениях в телеэфирах Волошин пытался дискредитировать Украину на международной арене. Кроме того, он публично оправдывал создание и деятельность террористических организаций "Л/ДНР". Вместе с этим задокументирован факт причинения им умышленных телесных повреждений другому гражданину,

– рассказали правоохранители.

Накануне полномасштабного вторжения Волошин сбежал из Украины в Россию, где сейчас скрывается. Теперь предателю грозит до 15 лет тюрьмы.



Олегу Волошину грозит тюрьма / фото СБУ

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