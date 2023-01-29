Интенсивность боев немного упала, – обзор горячих направлений фронта от Жданова

Российские военные продолжают наступательные действия на Востоке Украины. Именно на Донбассе сейчас самые горячие участки фронта.

Ситуацию на фронте во время своего стрима проанализировал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он напомнил, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах Дибровы и Белогоровки на Луганщине, а также в районе населенных пунктов Ямполевка, Верхнекаменское, Раздоловка, Соль, Благодатное, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Новомы, Победа и Угледар в Донецкой области.

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Активность боевых действий несколько уменьшилась

"То есть горячие точки остаются без изменений", – отметил Жданов.

Обзор горячих направлений фронта от Жданова: смотрите видео

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении из минометов были обстреляны населенные пункты в Черниговской в Сумской областях. На Слобожанском направлении не прекращаются обстрелы вдоль украино-российской границы в населенных пунктах Харьковской области,

– отметил Жданов.

На Купянском и Лиманском направлениях, как говорит Жданов, противник оказал огневое влияние по районам более 25 населенных пунктов.

"Ситуация немного успокоилась. Активность боевых действий несколько уменьшилась и идут обмены артиллерийскими ударами и позиционные бои", – сказал эксперт.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении остается сложная ситуация в Красной Горе и Благодатном.

Пока окончательно сказать, на чьей стороне преимущество невозможно. Противник остановлен. Продвижения за минувшие сутки нет. Ситуация немного успокоилась. Интенсивность боевых действий уменьшилась,

– отметил Жданов.

Он добавил, что оккупанты пытаются подойти к Николаевке и Васюковке и у них есть частичный успех. То есть, по его словам, оккупанты продвинулись на Бахмутском направлении в Николаевку и Васюкивку.

Жданов рассказал, что противник продолжает штурмовать Сакко и Ванцетти, но не имеет успеха. "Все атаки или попытки штурма этих населенных пунктов оказались для противника безуспешными", – добавил эксперт.

Также на Бахмутском направлении продолжаются сражения между селами Ивановское и Ступочки. В Авдеевском направлении ситуация без изменений и, как сказал Жданов, наблюдается уменьшение боевой активности россиян.

Россияне пытаются продвинуться в районе Угледара

Сообщается, что на Новопавловском направлении оккупанты ценой больших потерь в личном составе пытаются продвинуться. Ситуация сложная, но контролируемая силами обороны.

На Запорожском направлении, по словам Жданова, продолжаются позиционные бои и никто не шел в наступление. Стороны ведут обмен артиллерийскими обстрелами.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли правый берег из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу и подавлять огневые точки артиллерии противника.