Скоро будет наступательная операция ВСУ, – Жданов прокомментировал новый пакет помощи Украине

В информационном поле все чаще появляются предположения, что новый пакет военной помощи для Украины позволит ВСУ проводить новые наступательные операции.

Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, новый пакет помощи может означать возможность нового наступления ВСУ.

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Правда, о каких боевых действиях говорится – оборона или наступление – сказать трудно.

В любом случае можно сказать, что военный пакет предусматривает предоставление боеприпасов почти всем типам артиллерии, а также бронемашины и немного стрелкового вооружения. Так что наступление можно предположить,

– заметил Жданов.

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Когда именно возможна контрнаступательная операция – на Рождество или крещенские морозы – пока неизвестно. В этом контексте Жданов призвал запастись терпением.

"Что касается бомб, то я знаю, что у нас есть фугасные авиационные бомбы до 500 килограммов. Трехтонных бомб у нас нет. Потому что для того, чтобы поднять ее в небо, нужен самолет. Те самолеты, которые у нас есть, они не смогут этого сделать", – объяснил военный эксперт.

Какие оружие и техника требуются ВСУ для контрнаступления

Как рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, успешное контрнаступление возможно при условии получения необходимого вооружения от Запада. К сожалению, в этом вопросе Запад до сих пор нерешителен.

Ранее в своем интервью для издания The Economist Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для успешного контрнаступления Украина нуждается в 300 танках и некотором другом вооружении.

Катков отметил, что потребность, о которой говорил на интервью Залужный, была указана еще в программной публикации в начале сентября 2022 года. Тогда цифры были выложены в пересчете на бригадные комплекты.