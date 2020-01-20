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      Олег Сенцов призвал прийти и сдать кровь для раненых военных

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      Сенцов призвал не быть равнодушными и помочь защитникам / Getty Images

      Бывший политзаключенный, писатель и режиссер Олег Сенцов обратился к украинцам, чтобы те стали донорами для раненых бойцов ООС.

      Художник и общественный деятель отметил, что это намного безопаснее, чем воевать за страну, написал он в Facebook.

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      Центр приема крови Главного военного клинического госпиталя постоянно ждет новых доноров для наших воинов. Это просто, недолго и безопасно. Безопаснее, чем быть на передовой. Приходите, сдайте кровь для тех, кто ее проливает!
      – написал бывший поливязень.

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      Что известно об Олеге Сенцове после его возвращения домой?

      Украинскому режиссеру вручили премию Сахарова, которой его наградили еще в 2018 году, когда тот находился в заключении.

      Бывший узник Кремля встал на военный учет и готов быть офицером запаса.

      Сенцов рассказал, что не собирается идти в политику, потому что это "грязное корыто". В дальнейшем художник хочет заняться общественной деятельностью.

      Семья режиссера переехала из оккупированного Крыма в Киев, поскольку, как сообщил Сенцов, там его сын находился под давлением пропаганды и лжи.

      Как варить рис: рецепт правильного приготовления
      сегодня
      69626
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Больница Добровольцы Олег Сенцов
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