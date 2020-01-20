Олег Сенцов призвал прийти и сдать кровь для раненых военных

Бывший политзаключенный, писатель и режиссер Олег Сенцов обратился к украинцам, чтобы те стали донорами для раненых бойцов ООС.

Художник и общественный деятель отметил, что это намного безопаснее, чем воевать за страну, написал он в Facebook.

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Центр приема крови Главного военного клинического госпиталя постоянно ждет новых доноров для наших воинов. Это просто, недолго и безопасно. Безопаснее, чем быть на передовой. Приходите, сдайте кровь для тех, кто ее проливает!

– написал бывший поливязень.

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Что известно об Олеге Сенцове после его возвращения домой?

Украинскому режиссеру вручили премию Сахарова, которой его наградили еще в 2018 году, когда тот находился в заключении.

Бывший узник Кремля встал на военный учет и готов быть офицером запаса.

Сенцов рассказал, что не собирается идти в политику, потому что это "грязное корыто". В дальнейшем художник хочет заняться общественной деятельностью.

Семья режиссера переехала из оккупированного Крыма в Киев, поскольку, как сообщил Сенцов, там его сын находился под давлением пропаганды и лжи.