Олег Сенцов закликав прийти та здати кров для поранених військових

Колишній політв’язень, письменник та режисер Олег Сенцов звернувся до українців, аби ті стали донорами для поранених бійців ООС.

Митець та громадський діяч зазначив, що це набагато безпечніше, аніж воювати за країну, написав він у Facebook.

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Центр прийому крові Головного військового клінічного госпіталю постійно чекає на нових донорів для наших воїнів. Це просто, недовго та безпечно. Безпечніше, ніж бути на передовій. Приходьте, здайте кров для тих, хто її проливає!

– написав колишній полів'язень.

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Що відомо про Олега Сенцова після його повернення додому?

Українському режисеру вручили премію Сахарова, яку приручили у ще у 2018 році, коли той перебував в ув'язненні.

Колишній в’язень Кремля став на військовий облік та готовий бути офіцером запасу.

Сенцов розповів, що не збирається йти у політику, бо це «брудне корито». У подальшому митець хоче зайнятися громадською діяльністю.

Родина режисера переїхала з окупованого Криму до Києва, оскільки, як повідомив Сенцов, там його син перебував під тиском пропаганди та брехні.