Из-за взятки в 35 тысяч: глава Одесской ОВА уволил скандального заместителя Муратова

10 января 2023, 15:18
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Максим Марченко

10 января уволили заместителя председателя Одесской ОВА Олега Муратова. Его подозревают в коррупции.

Ранее Муратов вышел из СИЗО. За него внесли залог.

К теме СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА: тот обещал "отмазать" от тюрьмы подчиненного

Муратова уволили с должности

Так, с 10 января этого года уволен с должности заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Олег Муратов. Соответствующее решение принял глава Одесской ОВА Максим Марченко.


Ранее Муратова задержала СБУ / фото Служба безопасности Украины

Что известно о скандальном Муратове

  • 3 января СБУ задержала замглавы Одесской ОВА Олега Муратова. Как стало известно, он хотел за 35 тысяч долларов откупить подчиненного от тюрьмы.
  • Чиновника задержали в админздании ОВА во время получения 27 тысяч долларов.
  • В итоге Муратову сообщили о подозрении.
  • 5 января суд отправил в СИЗО Муратова. Он был арестован на два месяца с правом внесения залога.
  • Кстати, перед заседанием Муратов в зале суда отрицал свою вину. Он заявил, что при задержании к нему якобы применялась физическая сила.
  • 9 января сообщалось, что Олег Муратов вышел из СИЗО. За чиновника внесли залог.
  • Позже стало известно, что залог в размере 3,2 миллиона гривен внес сам Муратов.

Автор: Софія Ковнір