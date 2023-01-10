Из-за взятки в 35 тысяч: глава Одесской ОВА уволил скандального заместителя Муратова
10 января 2023, 15:18Читати новину українською
Источник:Максим Марченко
10 января уволили заместителя председателя Одесской ОВА Олега Муратова. Его подозревают в коррупции.
Ранее Муратов вышел из СИЗО. За него внесли залог.
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Муратова уволили с должности
Так, с 10 января этого года уволен с должности заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Олег Муратов. Соответствующее решение принял глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Ранее Муратова задержала СБУ / фото Служба безопасности Украины
Что известно о скандальном Муратове
- 3 января СБУ задержала замглавы Одесской ОВА Олега Муратова. Как стало известно, он хотел за 35 тысяч долларов откупить подчиненного от тюрьмы.
- Чиновника задержали в админздании ОВА во время получения 27 тысяч долларов.
- В итоге Муратову сообщили о подозрении.
- 5 января суд отправил в СИЗО Муратова. Он был арестован на два месяца с правом внесения залога.
- Кстати, перед заседанием Муратов в зале суда отрицал свою вину. Он заявил, что при задержании к нему якобы применялась физическая сила.
- 9 января сообщалось, что Олег Муратов вышел из СИЗО. За чиновника внесли залог.
- Позже стало известно, что залог в размере 3,2 миллиона гривен внес сам Муратов.