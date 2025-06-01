Печально известный аэродром "Оленья" атаковали БПЛА: где он расположен на карте

В первый день лета 2025 года Украина осуществила массированную атаку на российские аэродромы. Среди пораженных военных авиабаз противника – "Оленья", где базируются самолеты, которыми враг регулярно обстреливает наши города ракетами.

"Оленья" – российская авиабаза, расположена в Мурманской области, неподалеку от поселка Оленья Губа на Кольском полуострове, передает 24 Канал.

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Где дроны уничтожали вражескую авиацию

Аэродром "Оленья" относится к Северному флоту страны-агрессора. Он является одной из ключевых баз стратегической авиации России. Расстояние от базы до границы с Украиной составляет около 1800 километров. Кратчайшее расстояние до финской границы – примерно 150 километров.

Согласно спутниковым снимкам, за несколько дней до атаки, а именно по состоянию на 26 мая на "Оленья" размещались 40 Ту-22М3, 11 Ту-95МС и 5 Ан-12.

По данным мониторов, на момент атаки на аэродроме было 4 Ту-95МС, и все они были поражены.

Где расположен аэродром: смотрите на карте

Напомним, что в результате атаки на аэродромы России 1 июня было поражено более 40 самолетов. По словам экспертов, это 36 процентов от всей стратегической авиации врага или 50 процентов от всех боеспособных истребителей.