"Я его откормлю борщом и варениками": житель Олешек встретился с женой после долгих лет разлуки

72-летняя Лариса Рындова встретила в Киеве своего 68-летнего мужа Сергея, который провел 4,5 года в оккупации в Олешках в Херсонской области. Мужчина назвал пережитое "зоной смерти", где мирные жители массово подрывались на минах.

Как сообщает агентство Reuters, супруги впервые обнялись возле одной из столичных больниц после длительной вынужденной разлуки. Лариса уехала к сыну в Англию еще летом 2022 года, тогда как Сергей остался на левом берегу Херсонской области, чтобы присматривать за семейным хозяйством.

Что Сергей рассказал о жизни в Олешках

Сергей смог покинуть захваченный город 30 октября вместе с сотнями других жителей во время организованной эвакуации в период перемирия.

Однако отъезд из родного дома стал для мужчины тяжелым психологическим ударом из-за необходимости оставить свои корни.

Сердце разрывается от мысли о том, что придется оставить все позади. Как это возможно? Твой дом, твоя семья, кладбище – там похоронены все твои родные. Как ты теперь сможешь навещать их могилы, ухаживать за ними?

– поделился переживаниями Сергей.

Жизнь под минной угрозой и блокадой

Мужчина вспоминает, что Олешки превратились в зону тотальной опасности, где захватчики плотно заминировали практически всю территорию. По его словам, жизнь мирных жителей полностью зависела от действий отдельных оккупантов, а любое бытовое дело могло закончиться смертью.

У них была своя цель, как я понимаю: заминировать все, чтобы держать все под контролем. В Олешках погибло много людей. Кто-то выходил собирать черешню – и подрывался. Кто-то другой собирал грибы или орехи – и наступал на мину,

– рассказал Сергей.

Ситуация с продовольствием стала критической весной, когда погибли двое волонтеров, привозивших еду местным жителям. С тех пор любые поставки продовольствия полностью прекратились, из-за чего людям приходилось выживать в условиях абсолютного дефицита.

Возвращение в семью и планы на будущее

Перед началом эвакуации российские военные тщательно убрали с дорог разбитую технику, устроив показательную картинку.

Сергей уверен, что самостоятельно никогда бы не решился покинуть город из-за сплошных минных полей на автодорогах.

Увидев первые фотографии изможденного мужа, Лариса едва смогла его узнать. Теперь супруги ждут долгожданной встречи со своими тремя детьми и шестью внуками.

"Я его откормлю борщом и варениками", – с оптимизмом заверила Лариса после встречи с мужем в Киеве.

Напомним, что 6 ноября в Киеве умерла 56-летняя учительница Елена Пироженко, которую недавно эвакуировали из оккупированных Олешек. Женщина была прикована к постели и тяжело болела после того, как весной потеряла мужа.

Между тем в МВА сообщили, что жители Олешек, оставшиеся в городе, не получают помощь, доставленную в ходе гуманитарной миссии. Те горожане, которым удалось ее получить, жаловались, что продуктов не хватит и на неделю.