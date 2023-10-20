Скабеевой не страшно: как россиян готовят к жизни в стиле КНДР
На днях глава российского МИД Сергей Лавров посетил Северную Корею. Но не сам. По его следам отправилась пропагандистка Ольга Скабеева. Она похвасталась "первым в истории человечества" прямым включением из КНДР и отметила "невероятную свободу". Но с одним нюансом.
Все это — прямые доказательства того, что россиян готовят к жизни в стиле Северной Кореи, а Путин всеми силами пытается искоренить европейскую культуру. Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Скабеева в КНДР
Оленька Скабеева включалась в российский прямой эфир уже когда в Северной Корее была ночь. Именно поэтому за ее спиной не было людей, о чем пропагандистка отметила несколько раз. Она поражена, что ее действия никто не контролирует и даже специальных повязок не дали. Ну а то, что в КНДР есть интернет – вообще новость-ТОП.
У меня такое чувство, что это первый выход человека из России в открытый космос. Женщина без скафандра,
– иронически прокомментировал оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко о движении России в сторону Северной Кореи: смотреть видео
Но на самом деле вся эта пропаганда направлена на подготовку россиян к жизни в стиле Северной Кореи. Более того – она уже для них привычна.
"Это все движение в сторону авторитарного и тоталитарного Востока. Это движение определяет в целом траекторию России. Им нужно привыкать к репортажам из Северной Кореи. Путин очень тщательно вычищает европейскую культуру из России, он очень старается", – подчеркнул Яковенко.
Политика России по отношению к КНДР: основное
- Сергей Лавров 18 октября посетил Северную Корею, где судя по кадрам на видео встретился с Ким Чен Ыном. Он даже провел пресс-конференцию, где призвал россиян приезжать в КНДР.
- Российские пропагандисты меняют свою риторику в отношении КНДР. Теперь это пример для подражания.
- России нужно снаряды, которые ей снабжает Северная Корея. Но и взамен просит вдвое больше реализуемых обещаний: технологии, гуманитарные грузы, продукты.