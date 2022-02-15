Олигарх Ахметов вернулся в Украину, – СМИ
15 февраля 2022 , 20:38Читати новину українською
Источник:фейсбук Михайла Ткача
По данным СМИ, олигарх Ахметов вернулся в Украину. Ранее сообщалось, что 30 января он вылетел за границу.
О возможном возвращении олигарха стало известно вечером 15 февраля. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач.
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Борт прилетел из Франции
По данным Flightradar24, борт олигарха Рината Ахметова вылетел из Парижа. Чартер приземлился в Запорожье.
Самолет Ахметова прилетел в Украину / Скриншот Михаила Ткача
Михаил Ткач впоследствии отметил, что на борту был Ахметов.
Несколько олигархов и политиков вылетели из Украины
- 13 февраля в СМИ появилась информация о том, что Украину покинули более десяти олигархов и бизнесменов. Среди них и Ринат Ахметов.
- На следующий же день стало известно, что 23 нардепа находятся за границей. Из них 12 – от ОПЗЖ.
- Президент Владимир Зеленский вечером 14 февраля обратился к олигархам с призывом вернуться и продемонстрировать свою гражданскую позицию. Депутатам на возвращение глава государства дал сутки.
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