Проблема олигархии – такая же угроза нацбезопасности, как война на Востоке, – Гетманцев

Депутаты вскоре рассмотрят законопроект об олигархах. Даниил Гетманцев считает, что проблема олигархата является вопиющей для Украины.

Такое мнение председатель финансового комитета Верховной Рады высказал в интервью программе "Первые лица".

Внимание Если государственность разрушится из-за отсутствия олигархов, значит ее и не было, – Зеленский

Он напомнил, что олигарх – это человек, который сочетает в себе большую частную собственность, влияние на медиа и одновременно – влияние на определенные политические процессы.

По его словам, если человек имеет эти все 3 рычага, то он, фактически, их использует не для того, чтобы развиваться в свободной конкурентной борьбе с бизнесами, а чтобы зафиксировать свое монопольное положение и контроль над госсобственностью. Затем – с этого получать выгоду и доход.

Проблема олигархии, уклонение от налогообложения, монополий, теневой экономики и коррупции (политической и на более низком уровне) – на сегодня представляют угрозу нацбезопасности на таком же уровне, как война на востоке,

– считает Гетманцев.

Он добавил, что все эти процессы связаны. Об этом свидетельствуют некоторые решения Совета нацбезопасности Украины.

4 критерии олигархов? участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

"В обществе таких людей небольшое количество. Несмотря на это, мы понимаем, что успешным является не тот, кто умнее или много работает, а кто хитрее и имеет связи. Поэтому такое влияние олигархата на общество в целом является крайне негативным", – добавил Гетманцев.

Поэтому, он считает, что эту систему надо сломать и определенные шаги уже происходят.

Законопроект об олигархах: главное

Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

В то же время член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что в реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют 3 из 4 главных критериев.

Для этого создадут реестр олигархов. Если лицо перестанет соответствовать установленным критериям, его из перечня исключат.