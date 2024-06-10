"Падение Олимпиады": как Россия хочет сорвать Олимпийские игры в Париже с помощью ИИ

В Париже 26 июля стартуют летние Олимпийские игры. Конечно, Россия не могла оставить это событие без внимания, особенно на фоне заявлений французского президента Эммануэля Макрона о поддержке Украины.

Накануне Олимпиады, Россия, которая имеет многолетнюю историю вмешательства в спортивные события, нацелилась на нынешние Олимпийские игры. Российские кибергруппы уже с лета 2023 года сосредоточили свою деятельность на Олимпиаде, говорится в отчете Microsoft. Также государство-агрессор вмешивается в телевизионное вещание в Европе.

Почему и как Россия атакует Олимпиаду и в чем опасность искусственного интеллекта – читайте в материале 24 Канала.

Как Россия хочет сорвать Олимпиаду в Париже

Российские усилия активизируются накануне начала Олимпиады в Париже, говорится в отчете Центра анализа угроз Microsoft (MTAC), который наблюдает, как старые тактики смешиваются с искусственным интеллектом. Операции России имеют две главные цели:

унижение репутации Международного Олимпийского комитета (МОК);

создание ожидания вспышки насилия в Париже во время Игр.

Microsoft отслеживает российские группировки, известные под кодами Storm-1679 и Storm-1099, – с июня 2023 года они сосредоточили свою деятельность именно на Олимпиаде. Тогда Storm-1679 выпустили в Telegram, а затем распространили в сети полнометражный фильм под названием "Падение Олимпиады" (Olympics Has Fallen), имитируя американский боевик 2013 года "Падение Олимпа" (Olympus Has Fallen).

Используя фейковый голос Тома Круза, созданный искусственным интеллектом, фильм распространяет пренебрежительное отношение к руководству МОК.



Постер фейкового фильма "Падение Олимпиады" с лицом Тома Круза, сгенерированным ИИ

Использование новейших компьютерных спецэффектов и широкой маркетинговой кампании, включая фейковую поддержку якобы от западных СМИ и знаменитостей, свидетельствует о значительном повышении квалификации и усилий по сравнению с большинством кампаний операций влияния, говорится в отчете.

Цель Storm-1679 не ограничивается дискредитацией МОК. Другое направление – распространение страха в обществе, чтобы меньше людей посещали спортивные арены во время Игр. В течение последнего года Storm-1679 постоянно запускало в сеть ложные видео о насилии на играх. Например:

на видео, якобы от брюссельского СМИ Euronews, утверждается, что парижане страхуют имущество в ожидании терактов на Играх;

фейковое видео, якобы от французской телекомпании France24, сообщает, что 24% билетов на Игры было возвращено из-за опасений терактов.

Появились и фальшивые видеосообщения, выдаваемые за предупреждения от американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Французского генерального управления внутренней безопасности о риске террористических атак на Олимпиаде.



Париж готовится к Олимпиаде / Luca Dugaro / Unsplash

В июне в Париже обнаружили граффити с гробами и надписью "Французские солдаты в Украине". В их создании подозревают трех граждан Молдовы, которые имели при себе материалы: латексные перчатки, баллончик краски и трафареты, соответствующие меткам. В полиции сообщили, что подозрения касаются возможного нового иностранного вмешательства.

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Storm-1679 также пытались использовать конфликт Израиля и ХАМАС для создания угроз Играм. В ноябре 2023 года группировка опубликовала изображения с граффити в Париже, угрожающие насилием гражданам Израиля, которые посещают Игры. В Microsoft считают, что это граффити было "нарисовано" цифровым способом и вряд ли существует в реальном мире.

Также российские хакеры вбрасывали фото с мюнхенской Олимпиады 1972 года, когда члены боевой организации "Черный сентябрь" убили 11 членов израильской олимпийской сборной и офицера полиции Западной Германии.

Другая группировка, Storm-1099, более известная как "Двойник" (Doppelganger), за последние два месяца увеличила количество своих антиолимпийских вбросов в сети с 15 франкоязычных фейковых медиа. Через них Россия вбрасывает заявления о безудержной коррупции МОК и предупреждает о потенциальном насилии на Играх.

Почему Россия атакует МОК Антагонизм России в отношении МОК формировался годами. МОК запретил российским спортсменам официально соревноваться под российским флагом в Париже из-за полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году.



Российские спортсмены столкнулись с подобными ограничениями на прошлых Олимпийских играх из-за вероятной допинговой программы России. По Антагонизм России в отношении МОК формировался годами. МОК запретил российским спортсменам официально соревноваться под российским флагом в Париже из-за полномасштабного вторжения Кремля в Украину в 2022 году.Российские спортсмены столкнулись с подобными ограничениями на прошлых Олимпийских играх из-за вероятной допинговой программы России. По данным Министерства юстиции США, за разрушительной кибератакой на компьютеры, которые использовались на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году, стояла российская военная разведка ГРУ.

"Российское ГРУ сосредоточило свои самые серьезные кибератаки вокруг Франции и Олимпийских игр, их осуществили, когда геополитическая ситуация была значительно менее напряженной, – считает Джон Халтквист, главный аналитик кибербезопасности компании Mandiant, которая принадлежит Google. – Любое нападение, которое они готовят, будет направлено на подрыв престижа Франции и солидарности в центре события".

Война на детском телевидении как инструмент пропаганды

Россия использовала тактику обострения существующих разногласий и создания фейковых аккаунтов американцев во время вмешательства в американские выборы в 2016 и 2020 годах. После вторжения России в Украину в начале 2022 года дискредитация Украины и усиление голосов в США и других странах, которые выступают против помощи Украине и поддержки НАТО, стали доминирующей темой усилий Кремля.Искусственный интеллект, который используют для создания фейковых аудиозаписей, изображений и видео, повышает риски от вмешательства в выборы.

Россияне атакуют не только интернет и онлайн-медиа. В течение нескольких месяцев европейские, в частности французские, спутниковые операторы сталкиваются с попытками вмешательств России в вещание. По меньшей мере три спутника французского оператора Eutelsat SA серьезно пострадали с середины марта, сбои продолжались как минимум до конца мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные осведомленные источники.

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Дважды – 28 марта и 17 апреля – российское вмешательство заменяло программу детского развлекательного канала Walt Disney Co. BabyTV на видео о войне на русском языке. Как следствие, голландский кабельный оператор Ziggo исключил BabyTV из своего пакета до начала мая.

Было четко определено, что помехи поступают от крупных наземных станций, которые должны быть зафиксированы и отслежены властями Российской Федерации,

– говорится в письме французского регулятора Национального частотного агентства Радиорегламентарному совету, международной телекоммуникационной надзорной организации, расположенной в Женеве.

Представитель Международного союза электросвязи, агентства ООН, которое координирует глобальное совместное использование радиочастот и спутниковых орбит, сказал, что отчеты о вмешательстве обсудят на следующем заседании Радиорегламентарного совета 24 – 28 июня.



Спутниковое телевидение / R U RATHOD / Unsplash

Телевизионные спутники Eutelsat – не единственные, которые стал мишенью России, влияние от вмешательств почувствовали даже в Украине и Португалии. Пострадали также шведские спутники, которые атаковали из Москвы, Калининграда и временно оккупированного Крыма.

В чем угроза искусственного интеллекта

Объем сообщений, статей и сайтов, которые Россия создает для своих операций влияния, растет по сравнению с предыдущими годами. Компания OpenAI, которая создала чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT, в мае объявила об остановке нескольких операций влияния, связанных с Россией, Китаем и Ираном. Среди них:

Операция под кодовым названием Bad Grammar , которая работала преимущественно в Telegram и была направлена на Украину, Молдову, страны Балтии и Соединенные Штаты. Люди, которые стоят за Bad Grammar, использовали модели ИИ OpenAI для отладки кода для запуска бота Telegram и создания коротких политических комментариев на русском и английском языках, которые затем публиковались в Telegram.

, которая работала преимущественно в Telegram и была направлена на Украину, Молдову, страны Балтии и Соединенные Штаты. Люди, которые стоят за Bad Grammar, использовали модели ИИ OpenAI для отладки кода для запуска бота Telegram и создания коротких политических комментариев на русском и английском языках, которые затем публиковались в Telegram. Операция "Двойник" (Doppelganger) . Злоумышленники использовали модели OpenAI для создания комментариев на английском, французском, немецком, итальянском и польском языках, которые публиковались на X и 9GAG. С помощью ИИ они переводили и редактировали статьи на английском и французском языках на сайтах кампании, создавали заголовки, превращали новостные статьи в публикации в Facebook.

. Злоумышленники использовали модели OpenAI для создания комментариев на английском, французском, немецком, итальянском и польском языках, которые публиковались на X и 9GAG. С помощью ИИ они переводили и редактировали статьи на английском и французском языках на сайтах кампании, создавали заголовки, превращали новостные статьи в публикации в Facebook. Китайская сеть, известна как Spamouflage , которая использовала модели OpenAI для исследования активности социальных сетей, создания текстов на китайском, английском, японском и корейском языках, которые затем публиковали на платформах X, Medium и Blogspot.

, которая использовала модели OpenAI для исследования активности социальных сетей, создания текстов на китайском, английском, японском и корейском языках, которые затем публиковали на платформах X, Medium и Blogspot. Иранская операция, известна как Международный союз виртуальных медиа (IUVM) использовала модели OpenAI для создания и перевода статей, заголовков и тегов, которые затем публиковались на сайте кампании.

Согласно последним отчетам OpenAI, Meta и Microsoft, Россия, Китай и Иран начали использовать искусственный интеллект в своих попытках манипулировать общественным мнением. Российская группировка Storm-1679, использовала искусственный интеллект для подделки голоса Тома Круза в фейковом фильме "Падение Олимпиады", а другая группировка, "Двойник", использовала ChatGPT для перевода статей на другие языки и создания сообщений и комментариев в социальных сетях. Другая российская операция под названием Bad Grammar использовала искусственный интеллект для отладки кода программы, которая автоматически публиковалась в Telegram.

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В то же время российские кампании не имеют масштабного влияния, поэтому Россия постоянно перезапускает их снова и снова, считает Энди Карвин, управляющий редактор Лаборатории цифровых криминалистических исследований Atlantic Council. Он сравнивает российскую тактику с выпуском дешевых промышленных товаров: один из них точно станет популярным, даже если другие полностью потерпят неудачу.

Хотя Россия имеет достаточно ресурса для осуществления атак, она пользуется западными разработками не только в вооружении, но и в создании фейков. И ограничение доступа россиян к собственным инструментам, как недавно сделали в OpenAI, должно хотя бы частично выбить почву из-под ног российских кампаний влияния.