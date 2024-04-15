В Третьей ОШБр прокомментировали слова Макрона о временном перемирии на период Олимпийских игр

Эммануэль Макрон выступил с инициативой о прекращении огня во всех военных конфликтах на время проведения Олимпийских игр. В Третьей ОШБр такие идеи назвали пустыми разговорами.

На идею французского президента отреагировал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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По словам военного, единственный для западных стран способ поспособствовать миру в Украине – предоставить средства ПВО и военную технику. Также Жорин напомнил о возможности отправки военного контингента, ведь французское общество, судя по опросам, готово к этому.

Очередная инициатива о прекращении огня на определенный период - это уже даже не смешно. Пиз**жа за 10 лет мы слышали достаточно. Видимо Западу хочется получить сотый урок о том, что россияне демонстративно нарушают все обещания, унижая тех, кто в них поверил,

– написал Жорин в своем телеграм-канале.

Больше о заявлении Макрона

Для прекращения огня на время Олимпийских игр Макрон рассчитывает на помощь Китая. Через несколько недель Париж посетит председатель КНР, с которым президент Франции планирует провести разговор.

Ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России.

Олимпийские игры в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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