Завод, который производит "Сонцепенок": где расположен "Омскктрансмаш", на котором вспыхнул пожар
На российском заводе "Омскктрансмаш" 12 сентября вспыхнул масштабный пожар. Густой столб дыма от предприятия, где производят "Сонцепек", виден за десятки метров.
Сам завод расположен в окрестностях города Омск. Где "Омскктрансмаш" на карте и как далеко от Украины – показывает на карте 24 Канал.
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Где "Омскктрансмаш" на карте
Омский завод транспортного машиностроения ("Омскктрансмаш") – это российская машиностроительная компания. В открытых источниках говорится, что это предприятие – одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, основанной в 1896 году.
"Омскктрансмаш" занимается изготовлением техники военного назначения, а также работает над созданием дорожно-строительных машин, техники нефтедобывающего комплекса, а также железнодорожной техники. Предприятие оказалось под санкциями после начала полномасштабного вторжения в Украину, поскольку там изготавливают военную технику.
В СМИ ранее писали, что завод производит САУ, ТОС "Сонцепёк" и другую военную технику. Кроме того, "Омскктрансмаш" – единственный производитель модификации танков Т-80, – Т-80БВМ.
"Омскктрансмаш" на карте
Завод расположен в промзоне Омска на севере города. Рядом возле предприятия – большой частный сектор, школы и другая инфраструктура. К слову, "Омскктрансмаш" расположен более чем в 2300 километрах от границы с Украиной.
Что стало причиной пожара на заводе – неизвестно. В СМИ пишут, что загорелась крыша одного из цехов во время ремонта.