Он дворовой, а я уличный, – Лукашенко рассказал о своих отношениях с Путиным

Александр Лукашенко в ходе очередного пропагандистского интервью разговорился о своих отношениях с Владимиром Путиным. В частности, заявил, что они всегда на "ты".

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил, что у них с главой Кремля – очень теплые и "братские" отношения. Не редкость между ними и откровенные разговоры.

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Лукашенко смоделировал "идиллию" своих отношений с Путиным.

Даже признался, что иногда спрашивает у российского президента: "почему мы почти одинаково воспринимаем реальность"? Философские разговоры заканчиваются неожиданными выводами.

Я говорю: "ты дворовой, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа",

– делится Лукашенко.

Путин в таких случаях вроде бы всегда соглашается.

Тогда Лукашенко любит продолжить. Говорит, что сам он вырос на улице, а Путин – во дворике.

По словам самопровозглашенного президента, за ним некому было смотреть. Взрослел на улице. Поэтому у них с Путиным сформировались одинаковые взгляды на жизнь.

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