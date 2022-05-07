Об этом в эфире единого телемарафона рассказал министр обороны Алексей Резников. В ходе разговора он в шутку назвал Лаврова "проукраински настроенным" политиком, сделавшим все возможное, чтобы сблизить Украину и Израиль, сообщает 24 канал.

Читайте также Израиль не будет молчать, – политолог предположил, на чью сторону станет государство

Израиль наконец-то перешел на сторону Украины

По словам министра обороны Украины, мир начинает серьезнее относиться к нашей проблеме. Если раньше западные страны были готовы предоставлять нам несколько касок, то сейчас они передают необходимое вооружение. Большую роль в этом сыграли и заявления русских политиков, которые помогли объединить против себя ряд стран.

Громкий международный скандал спровоцировало антисемитское заявление министра МИД России Сергея Лаврова. В интервью телекомпании Mediaset он выразил "свое мнение", что "у Гитлера была еврейская кровь", а "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи". После этого Израиль резко изменил нейтральную позицию.

Израиль долго держал баланс – ни с Украиной, ни с Россией, но после заявлений Лаврова вопрос поставки оружия из Израиля почти решен,

– заявил Резников.

Он пошутил, что Лавров как "проукраински настроенный" министр сделал все возможное, чтобы Израиль наконец-то вернулся к нам.

После всех высказываний Лаврова, он красавчик, я считаю,

– подытожил министр обороны.

Историческая ошибка России: что сказал Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил Владимира Зеленского, являющегося евреем с Гитлером, заявив, что тот тоже имел еврейскую кровь. Более того он посмел заявить, что "самые ожесточенные антисемиты обычно евреи".

Эти высказывания сразу осудил весь мир. Глава МИД Израиля Яир Лапид подчеркнул, что такие слова возмутительны и являются грубой исторической ошибкой.

В Офисе Президента подчеркнули, что антисемитские выпады министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сторону президента Украины и евреев абсолютно неприемлемы.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявления министра "откровенно антисемитскими" и добавил, что подобные заявления свидетельствуют, что Россия является правопреемником нацистской идеологии.

Глава ОП Андрей Ермак назвал это пещерным антисемитизмом.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвратительные комментарии Лаврова оскорбительны для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа.

За слова своего подчиненного пришлось извиняться российскому президенту Владимиру Путину. Он пообщался с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом и дал разъяснения относительно отношения России к еврейскому народу и памяти Холокоста.

На тему – реакция Израиля на заявления Лаврова о евреях: смотрите видео