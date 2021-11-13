Он может, – Путин прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу
Источник:телеграм-канал "Пул Первого"
Александр Лукашенко кажется окончательно потерял связь с реальностью и пригрозил Европе перекрытием поставок газа. Как и ожидалось, в этом его поддержал только Владимир Путин.
Соответствующее заявление глава Кремля сделал в интервью российским пропагандистам.
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Я впервые об этом слышу. Он мне ни разу об этом сказал, даже не намекнул, но он может, наверное,
– сообщил Путин.
Лукашенко угрожает перекрыть газ
Лукашенко выступил с угрозами перекрыть Европе поставки природного газа. Он также устроил истерику из-за возможного ужесточения санкций против режима за миграционный кризис.
Они нам еще и угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? МИД должен предупредить всех в Европе: если только введут нам дополнительные санкции, непереваренные и неприемлемые для нас, мы должны отвечать,
– сказал диктатор.