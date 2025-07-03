От ракетного удара России погиб заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк
- В результате ракетного удара по Гуляйполю погибли заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк и командир Сергей Захаревич.
- Дмитрий Романюк был талантливым логистом, который помог 110 ОМБр удерживать позиции в Авдеевке в 2022-2023 годах.
Утром 1 июля Россия нанесла ракетный удар по Гуляйполю. Среди жертв был заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк.
Погиб также и командир 110 ОМБр Сергей Захаревич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главного сержанта роты ударных БПЛА Егора Фирсова в Facebook.
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В результате удара России по Гуляйполю погиб Дмитрий Романюк
В результате вражеского ракетного удара по Гуляйполю погиб заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Дмитрий Романюк.
Дмитрий был первым офицером, с которым я познакомился в Авдеевке в 2022 году. И во многом он мне помог. На тот момент Дима уже имел звание майора, несмотря на свой молодой возраст – ему было всего 31,
– написал Фирсов.
Фирсов заявил, что Романюк был очень талантливым логистом. В 2022-2023 годах благодаря в частности ему 110 ОМБр смогла дольше продержаться в Авдеевке.
"Несмотря на молодость, собратья уважительно называли его Викторович. Он успел сделать очень много для легендарной 110-й бригады", – добавил главный сержант роты ударных БПЛА.