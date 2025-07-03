От ракетного удара России погиб заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк

Утром 1 июля Россия нанесла ракетный удар по Гуляйполю. Среди жертв был заместитель командира 110 ОМБр Дмитрий Романюк.

Погиб также и командир 110 ОМБр Сергей Захаревич. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главного сержанта роты ударных БПЛА Егора Фирсова в Facebook.

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В результате удара России по Гуляйполю погиб Дмитрий Романюк

В результате вражеского ракетного удара по Гуляйполю погиб заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Дмитрий Романюк.

Дмитрий был первым офицером, с которым я познакомился в Авдеевке в 2022 году. И во многом он мне помог. На тот момент Дима уже имел звание майора, несмотря на свой молодой возраст – ему было всего 31,

– написал Фирсов.

Фирсов заявил, что Романюк был очень талантливым логистом. В 2022-2023 годах благодаря в частности ему 110 ОМБр смогла дольше продержаться в Авдеевке.

"Несмотря на молодость, собратья уважительно называли его Викторович. Он успел сделать очень много для легендарной 110-й бригады", – добавил главный сержант роты ударных БПЛА.