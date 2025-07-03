Загинув також і командир 110 ОМБр Сергій Захаревич. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головного сержанта роти ударних БПЛА Єгора Фірсова у Facebook.

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Внаслідок удару Росії по Гуляйполю загинув Дмитро Романюк

Внаслідок ворожого ракетного удару по Гуляйполю загинув заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Дмитро Романюк.

Дмитро був першим офіцером, з яким я познайомився в Авдіївці у 2022 році. І багато в чому він мені допоміг. На той момент Діма вже мав звання майора, незважаючи на свій молодий вік – йому було всього 31,

– написав Фірсов.

Фірсов заявив, що Романюк був дуже талановитим логістом. У 2022-2023 роках завдяки зокрема йому 110 ОМБр змогла довше протриматися в Авдіївці.

"Незважаючи на молодість, побратими шанобливо називали його Вікторович. Він встиг зробити дуже багато для легендарної 110-ї бригади", – додав головний сержант роти ударних БПЛА.