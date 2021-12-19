Он же Путин, кто его заразит, – Песков не верит, что глава Кремля может подхватить ковид
Источник:Meduza
Кремль наивно считает маловероятным то, что Путин может заразиться коронавирусом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков боязливо сказал, что о такой перспективе ему не хочется ни думать, ни говорить.
Песков уверенно заявляет, что весь персонал, контактирующий с главой Кремля, соблюдает карантин и необходимые правила эпидемиологической безопасности. Самого же Путина он назвал "ответственным гражданином" и заверил, что тот привился.
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Ну, слушайте, он же Путин, кто его заразит? Он прививался, затем ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной,
– сказал Песков.
Также, по его словам, все, кто общается с Путиным, проходят предварительный карантин или их особо тестируют.
Путин и коронавирус
- В сентябре российский президент находился на самоизоляции, потому что в его окружении было много больных коронавирусом. Владимир Путин при этом общался со всеми инфицированными, но был уверен, что его защитит от болезни вакцинация "Спутником V".
- 21 ноября президент России Владимир Путин утверждал, что прошел ревакцинацию от коронавируса. Прививка якобы сделана российской вакциной "Спутник Лайт".
- В то же время, ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейское агентство по лекарственным средствам до сих пор не дали разрешение на использование "Спутника V". Все потому, что российская сторона так и не показала окончательных данных по ее эффективности и безопасности.
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