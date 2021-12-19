Он же Путин, кто его заразит, – Песков не верит, что глава Кремля может подхватить ковид

19 декабря 2021 , 19:17
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Источник:

Meduza

Кремль наивно считает маловероятным то, что Путин может заразиться коронавирусом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков боязливо сказал, что о такой перспективе ему не хочется ни думать, ни говорить.

Песков уверенно заявляет, что весь персонал, контактирующий с главой Кремля, соблюдает карантин и необходимые правила эпидемиологической безопасности. Самого же Путина он назвал "ответственным гражданином" и заверил, что тот привился.

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Ну, слушайте, он же Путин, кто его заразит? Он прививался, затем ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной,
– сказал Песков.

Также, по его словам, все, кто общается с Путиным, проходят предварительный карантин или их особо тестируют.

Путин и коронавирус

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Автор: Оксана Княжик